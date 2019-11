Nasce MotoTematica, il primo festival cinematografico dedicato alle motociclette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Molte passioni hanno un loro festival fatto di documentari, corti, è film tematici ed ora arriva anche per la motocicletta. Si chiama MotoTematica - Rome Motorcycle Film Festival, e diventa il primo festival cinematografico dedicato al mondo della due ruote che si svolgerà nella capitale dal 14 al 15 novembre. Si proiettano opere creative a tema in concorso e fuori concorso che raccontano storie di brand e uomini tanto da stimolare anche i filmmakers che attraverso le proprie opere restituiscono sogni e avventure di centauri da ogni parte del mondo. “E' per questo - spiegano gli organizzatori - che MotoTematica vuole far conoscere questi lavori attraverso la proiezione di opere che concorreranno in ben sette categorie”.

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tramite apposite cartoline che verranno distribuite all'ingresso della Casa del Cinema ed all'interno di Eternal City Motorcycle Custom Show.

Le premiazioni delle opere vincitrici, votate da una Giuria selezionata e dal pubblico, avranno luogo sabato 16 novembre presso lo spazio Ragusa Off nell'ambito dell'Eternal City Motorcycle Custom Show. - (PRIMAPRESS)