Lucio Caizzi domenica 27 ottobre inaugura la stagione del teatro Mario Scarpetta con “Siamo tutti Online”

Lucio Caizzi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Grande attesa al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli dove, domenica 27 ottobre alle ore 19.30, il popolare attore Lucio Caizzi inaugurerà la stagione artistica con “Siamo tutti Online” (tranne i businessmen) di Roberto Russo con la regia di Claudio Vettese. «Siamo tutti online (tranne i Businessmen)- ha scritto l'autore e drammaturgo Russo nelle sue note - è un monologo tragicomico, in forma di dialogo. E’ un monologo perché vive sulla verve brillante e graffiante di Lucio Caizzi. E la sua tragicomicità sta nella stessa trama: un uomo, poche ore prima di un romantico viaggio a Rio, viene lasciato al telefono dalla sua donna. L’evento scatena, in crescendo, una serie di reazioni e recriminazioni giocate sul filo del grottesco. Su tutto si staglia la figura inquietante del “Businessman”, l’Uomo Ideale, il Vincitore al quale il nostro “eroe” non potrà mai assomigliare. Nel finale a sorpresa scaturirà il lato serio, amaro, della vicenda: ognuno è “online”, in diretta ma, soprattutto, “sul filo”, sospeso sulla precarietà e sulla fragilità dell’essere e dei sentimenti. Ognuno è sospeso sulla propria insicurezza e sull’incertezza del presente e del futuro. La ricerca di certezze è dura ed è ancora più difficile essere accettati per ciò che realmente si è. Tutti ci ritroviamo su quel filo, proprio tutti…tranne, ovviamente, i Businessmen!» Per info e prenotazioni direttamente al botteghino del teatro in Strada Provinciale Madonnelle, 121 a Ponticelli oppure ai numeri 081 774 5333 - 3471251700 - (PRIMAPRESS)