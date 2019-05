La Palma d’Oro di Cannes al film coreano Parasite del regista Bong Joon Ho

(PRIMAPRESS) - CANNES - La Palma d’oro 2019 del Festival di Cannes è andata al film coreano Parasite (in originale Gisaengchung) del regista Bong Joon Ho, classe 1969,

Un trionfo, dunque, per questa piccola-grande storia “famigliare” ambientata nella Seul contemporanea in cui due famiglie di classi sociali e culturali opposte arrivano a specchiarsi, scambiarsi, mescolarsi, in un gioco comico e crudele, mentre sullo sfondo, e soprattutto nei bassifondi della sterminata capitale, i poveri sono travolti dalle inondazioni. Un’opera “verticale” metaforica ma anche capace di divertire, intrattenere col “fiato sospeso” come un film di genere hollywoodiano. Niente da fare per il Traditore di Bellocchio con la bella interpretazione di Favino ora già atteso alla risposta del botteghino che si preannuncia interessante. - (PRIMAPRESS)