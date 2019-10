La Festa del Cinema di Roma si immerge nelle atmosfere anni ‘20 di Downton Abbey

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Festa del Cinema di Roma, dopo Edward Norton ed il film su Luciano Pavarotti, porta oggi sul red carpet buona parte del cast di Downton Abbey. Il film, si è basato sul fortunato serial inglese dalle belle atmosfere e dai dialoghi immersi negli anni Venti.

L’Inghilterra resta al centro della giornata odierna all’Auditorium Romano anche con Military Wives il film del regista Peter Cattaneo (lo stesso di Full Monthy) con Kristen Scott Thomas nel cast. La storia è quella di un gruppo di mogli di militari operativi in Afghanistan che formano un coro per rendere meno pesante una quotidianità distante dalle loro abitudini.

Da segnalare anche a Willow, il nuovo film di Milcho Manchevski, Oscar per Prima della pioggia (1994). Tre donne macedoni, oggi, e la loro lotta contro tutti gli stereotipi.