L'Oscar alla carriera di Lina Wertmüller con a fianco David Lynch e Wes Studi

(PRIMAPRESS) - ROMA - A chi le chiede se andrà a ritirare a Los Angeles l’Oscar alla Carriera che l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato di voler assegnare alla regista e sceneggiatrice italiana Lina Wertmüller, lei risponde di non sapere anche gli occhi le si illuminano. La Wertmüller è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977. Nel corso della storia degli Oscar i premi alla carriera sono arrivati a Charlie Chaplin, Walt Disney, Bob Hope a Gene Kelly e in tempi più recenti a Spike Lee. Prima di lei due italiani avevano ricevuto lo stesso riconoscimento: Sofia Loren e Federico Fellini. Nel 2020, anno di assegnazione dell’Oscar, Lina si ritroverà accanto a David Lynch e Wes Studi. - (PRIMAPRESS)