L'Isola del Cinema a Roma renderà omaggio al regista Sergio Leone per i 90 anni dalla nascita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sull’Isola Tiberina torna con la XXV Edizione del Festival cinematografico L’Isola del Cinema, in programma nel suggestivo angolo di della capitale dal 13 giugno al 1° settembre 2019. Ottanta serate in cui si alterneranno anteprime, concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e attori. Tra le novità di quest’anno c’è Isola Mondo, una sezione realizzata in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura, un modo per scoprire il cinema degli altri paesi. L’evento dedicherà un omaggio al grande Maestro Sergio Leone e al suo cinema, in occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla sua nascita. - (PRIMAPRESS)