Il Soundtrack Stars Award premia a Venezia la miglior colonna sonora. Nina Zilli in giuria

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - L’8a edizione del Soundtrack Stars Award, il Premio Collaterale della Mostra del Cinema di Venezia che valuta la migliore colonna sonora tra i film in selezione ufficiale si terrà il prossimo 4 settembre. Occasione per assegnare inoltre il premio della critica ad artisti di fama internazionale come Ennio Morricone, Ryuichi Sakamoto, Alexandre Desplat e Nicola Piovani e Guillermo del Toro. In giuria quest’anno oltre a giornalisti accreditati ci sono Laura Delli Colli (SGNCI), presidente di Giuria, la cantante Nilla Zilli e Marco Maccarini di Radio Italia. - (PRIMAPRESS)