Il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste presenta le anteprime di Arráncame la vida e La tregua

ROMA - Doppia presentazione per il 34° Festival del Cinema Latino Americano che si terrà a Roma il 30 ottobre 2019 alle ore 11, presso l'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA), e a Trieste il 31 ottobre 2019, nella Libreria Ubik. La rassegna che invece si svolgerà dal 9 al 17 novembre 2019 al Teatro Miela di Trieste, vedrà circa un centinaio i film selezionati, nelle quattro sezioni di concorso (Concorso Ufficiale, Contemporanea, Mundo Latino, Malvinas); tra loro, Inocencia di Alejandro Gil Álvarez, scelto da Cuba per rappresentarla ai Premi Goya, i più importanti premi cinematografici spagnoli, e il brasiliano Veneza, di Miguel Falabella, con una splendida Carmen Maura.

Tra le novità da segnalare, la trasformazione di Cine y Literatura in sezione competitiva: i film in gara, con sceneggiature tratte da capolavori della letteratura latinoamericana come Arráncame la vida o La tregua, saranno giudicati da una giuria composta da docenti delle Università di Trieste, Udine, Venezia, Padova, Bologna e Salerno, che collaborano da tempo con il Festival.

La memoria è uno dei fili conduttori del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste sin dalle sue prime edizioni. Torna così la sezione Shalom, il sentiero ebraico in America Latina, che segue le tracce della presenza ebrea nel subcontinente e che quest'anno conta sulla prestigiosa collaborazione del Museo ebraico "Carlo e Vera Wagner" di Trieste.

La Retrospettiva è dedicata al regista argentino Fernando Spiner, che ha stretti legami con l'Italia, essendosi formato nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Tra gli Eventi Speciali c'è Sertânia, del regista brasiliano, di origine italiana, Geraldo Sarno; la proiezione a Trieste è un'anteprima internazionale.