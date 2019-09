Il coming soon di Videocittà che esplora il mondo delle immagini in movimento allo Spazio Reni di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna nella capitale Videocittà, il festival della Visione presentato oggi nell’ex Caserma di via Guido Reni ma trasformato in un contenitore di cultura e musica. La rassegna cha aprirà il prossimo 20 settembre e terminerà a dicembre 2019, come hanno spiegato Francesco Rutelli, ideatore si Videocittà e presidente ANICA è il direttore artistico Francesco Dobrovic esplora tutte le forme espressive delle immagini in movimento e dell’audiovisivo. Il programma parte nel prossimo fine settimana con il Roma Creative Contest, un festival internazionale del cortometraggio dove si incroceranno giovani talenti e protagonisti della produzione cinematografica.

Dal 18 ottobre al 2 novembre sarà il concorso cinematografico The 48 hour Film Project che chiama i videomaker a realizzare un corto in sole 48 ore. FuoriMaker, invece, sarà un short festival dedicato all'incontro tra intelligenza artificiale e audiovisivo (18-19 ottobre)