I Walt Disney Studios presentano “The Malificent mistress of Evil” con Angiolina Jolie che sarà nelle sale ad ottobre

FLORIDA - Maleficent mistress of Evil "arriverà nei cinema il 18 ottobre 2019, come annunciato da Walt Disney Studios mercoledì scorso alla presenza di Angiolina Jolie che indossava un abito Versace. L'avventura fantasy ha prorogato di sette mesi la data di uscita che inizialmente è stato precedentemente programmato per il debutto il 29 maggio 2020.

Lo spostamento di date é stato necessario perché alla sua data originale avrebbe dovuto affrontare i fine settimana del seconda parte dell’anno in cui sono previste le uscite di "Fast & Furious 9" e "The Spongebob Movie".

Nel film, Angelina Jolie assume il ruolo di incantatrice malvagia Malefica. Il cast comprende anche Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville, apparsi nella prima puntata, oltre alle nuove arrivate Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson e Chiwetel Ejiofor. Joachim Rønning (Direct Men Tell No Tales) diretto da Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.