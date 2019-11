I Manetti Bros riportano al cinema Diabolik. Iniziate le riprese a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Torna l’uomo nero dagli occhi di ghiaccio. E tra gli appassionati del celebre personaggio in calzamaglia nera c’è già grande l’attesa. Diabolik, il protagonista noir della fiction cinematografica tratta dal celebre fumetto di Angela e Luciana Giussani, creato nel 1962, torna a sedurre con le sue imprese funamboliche alcuni quartieri di Milano dove sono iniziate le riprese ma poi si sposterà a Courmayeur, Bologna e Trieste. I Manetti Bros, vincitori del David di Donatello 2018, sono i registi di questo lavoro sceneggiato da Michelangelo La Neve. Protagonista, come sempre anche la fiammante Jaguar E Type nera degli anni ‘60, con a bordo la seducente Lady Kant, amante e complice del fantomatico ladro. Piazza Cordusio e le strade vicine sono state teatro di alcune scene del film che sarà sugli schermi nel 2020. Diabolik nasconde la sua malvagità dietro il volto di Luca Marinelli, Eva Kant ha la sensualità di Miriam Leone, e l'ispettore Ginko la figura determinata e grintosa di Valerio Mastandrea. Diabolik è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti Bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli. Il film è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Diabolik Uscirà nelle sale italiane nel 2020 distribuito da 01 Distribution. - (PRIMAPRESS)