I gironi danteschi al Teatro Ciak di Milano con il musical firmato da Andrea Ortis e la voce di Giancarlo Giannini

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Divina Commedia Opera Musical torna sul palcoscenico del Teatro Ciak di Milano dal 7 al 10 marzo prossimo. Questa nuova stagione prodotta da International Music Company e con la presenza di Giancarlo Giannini come voce narrante, si ripropone con un deciso restyling della scatola scenica resa ancora più immersiva per le coreografie acrobatiche, le videoproiezioni in 3D e il sollevamento dei piani scenici.

“È stato un grande privilegio per me poter rimettere in forma espressiva un’opera così importante e significativa come la Divina Commedia – ha sottolineato il regista Andrea Ortis. Ho voluto creare una fantasia e portare l’azione registica, le visioni e le idee in forma di musical, in maniera armonica, leggendo in chiave moderna il capolavoro di Dante, grande scrittore, poeta, genio e soprattutto uomo”.

L’opera musicale può contare su un team creativo che ha saputo imprimere alle scene dantesche un ritmo di grande impatto: Marco Frisina, compositore musicale; Gianmario Pagano, autore, sceneggiatore; Lara Carissimi, scenografa; Roberto Fazio e Virgilio Levi, visual designer; Massimiliano Volpini, coreografo; Valerio Tiberi, lighting designer; Emanuele Carlucci, sound designer e Gabriele Moreschi, direttore tecnico.

Una troupe con 24 cantanti-attori e ballerini-acrobati e oltre 50 professionisti, porta in tour una produzione ambiziosa, un vero kolossal teatrale. I protagonisti principali sono Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante; Andrea Ortis nel ruolo di Virgilio; Myriam Somma nel ruolo di Beatrice; Manuela Zanier nei ruoli di Francesca e Matelda; Angelo Minoli nei ruoli di Ulisse e Guido Guinizzelli; Francesco Iaia nei ruoli di Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo; Mariacarmen Iafigliola nei ruoli di Pia dei Tolomei e La Donna; Brian Boccuni nei ruoli di Catone, L'Uomo (primo atto) e San Tommaso; Daniele Venturini nei ruoli di Pier delle Vigne, Arnaut Daniel e L'Uomo (secondo atto); Noemi Bordi nel ruolo di Maria.Suddiviso in due atti, il musical è reso ancor più spettacolare da oltre 200 costumi utilizzati dal cast e più di 50 scenari che si susseguono a ritmo serrato, tenendo alta l’attenzione del pubblico di ogni età, dal primo all’ultimo minuto. - (PRIMAPRESS)