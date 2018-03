Gerard Butler ed il rapper 50 Cent nel cast di "Nella tana dei lupi" dal 5 aprile al cinema

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 5 aprile il thriller di Christian Gudecast, “Nella tana dei lupi” con Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Scea Jackson Jr. ed il rapper Curtis “50 cent” Jackson. Il film si basa sulla declinazione di un dualismo già collaudato ma attualizzandolo: un'abile banda di rapinatori di banche organizza il colpo del secolo e si scontra con la tempratissima squadra speciale anticrimine del dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles,che tenta di spedire i criminali dietro le sbarre.

A guidare la banda è l'impassibile Ray Merriman (Pablo Schreiber), che vanta una calma quasi soprannaturale. Gli Outlaw sono molto più organizzati dei classici rapinatori di banche: agiscono con precisione chirurgica, pianificano tutto nei minimi dettagli e sfruttano l'esperienza maturata durante l'addestramento paramilitare e i periodi trascorsi in carcere. Fra i compari di Merriman ci sono il disciplinatissimo padre di famiglia Enson Levoux (CURTIS “50 CENT” JACKSON) e Bosco Ostroman (EVAN JONES), veterano temprato dalle battaglie e dotato di un talento speciale per i furti. A loro si unisce poi "l'autista" Donnie Wilson (O’SHEA JACKSON, JR.), un barista ed ex detenuto con un passato misterioso, che potrebbe non rivelarsi all’altezzadella situazione. Per mettere a segno il colpo del secolo, però, gli Outlaw dovranno avere la meglio sui Regulator, la squadra anticrimine del dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles che sfrutta metodi non convenzionali e spesso poco ortodossi per catturare i criminali più pericolosi e sfuggenti. A guidare i Regulator è il maschio alfa “Big Nick” O’Brien (BUTLER), un detective in carriera che ama alzare il gomito e sembra privo di scrupoli etici. Le sue scelte e le sue priorità distruggeranno ciò che rimane della sua vita familiare. Big Nick non si fermerà davanti a nulla finché non avrà messo fine alla sfilza di crimini di Merriman, che da anni tiene in scacco le autorità con una serie di rapine impunite sempre più ambiziose.Al fianco di O’Brien troviamo il suo protetto, Tony Zapata il seducente dongiovanni Gus Henderson (MOE MCRAE); l'implacabile eminenza grigia Murphy “Murph” Collins (BRIAN VAN HOLT), gangster duro e puro della zona sud di Los Angeles, anche se non privo di fascino; e Benny Magalon, detto “Borracho” (MAURICE COMPTE), amante della bottiglia e del gioco d'azzardo con un talento speciale per ottenere il massimo dagli informatori. - (PRIMAPRESS)