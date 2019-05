Film d'apertura a Cannes con un film horror per la regia di Jim Jarmusch

(PRIMAPRESS) - CANNES - Il Festival di Cannes fa risuonare il primo ciak della manifestazione cinematografica francese. Questa sera, la proiezione del film d’apertura, The Dead Don’t Die e, a seguire, il party in onore del film.

Nella lista dei film più attesi c’è l’ultimo Tarantino: C’era una volta… a Hollywood ha la sua anteprima al festival a 25 anni esatti da Pulp Fiction (la proiezione è stata strategicamente programmata lo stesso giorno, il 21 maggio). E con questo film arrivano le star Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

Anche The Dead Don’t Die (nelle sale dal 13 giugno) di Jim Jarmusch ha un cast meno glamour ma importante. E se Jarmusch non è noto per essere un chiacchierone, alcuni dei protagonisti potrebbero ravvivare il red carpet (Nel cast, tra gli altri: Adam Driver, Bill Murray e Tilda Swinton).

Sorry, We Missed You, il film di Ken Loach, ormai di casa a Cannes (È la sua quindicesima partecipazione) passa il 16 maggio, Little Joe di Jessica Hausner (Una delle quattro regista al festival, secondo alcuni ancora troppo poche) avrà la sua anteprima il 17, lo stesso giorno di Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas e Penélope Cruz (in uscita nelle sale sempre il 17 maggio). - (PRIMAPRESS)