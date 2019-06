Castellammare, al via la prima edizione del Teatro Film Festival "Sogna!"

(PRIMAPRESS) - Castellammare di Stabia - C'è attesa per la prima edizione di Sogna! Teatro Film Festival. Domani sera, dalle 20, sul red carpet del Teatro Cat, sfileranno attori di cinema e teatro provenienti da tutto il territorio campano. Nomi noti come Maurizio Fiume, Massimiliano Virgilio, Vincenzo Esposito ed Egidio Ferrara, saranno tra i giurati della categoria "Teatro". Per la categoria "Cinema" i giudici che domani saranno al Cat per valutare i lavori su pellicola, sono Christian Izzo, Niko Mucci, Carmine Califano, Piero Pepe, Sergio Celoro ed Antonella Morea, celebre sul web (ma non solo) come l'interprete mamma di Casa Surace. Sogna!, che si propone come kermesse "pilota" già in chiave futurista, è una manifestazione pensata e voluta dal giovanissimo Emanuele Vitale che a Napoli studia per diventare regista e sceneggiatore. Sin da piccolo ha avuto la passione per la macchina da presa e la stessa passione l'ha condivisa con un gruppo di amici, a loro volta amanti di cinema e teatro. Proprio in tal modo, un anno fa, i giovani talenti decidono di mettere su un progetto finalizzato soprattutto per creare una rete di interscambio culturale tra le innumerevoli realtà campane. Emanuele Vitale e i colleghi organizzatori Claudia Francese, Niccolò Zurlo, Salvatore Longobardi e Giusy Staiano pensano già alle prossime edizioni. L'idea sarebbe quella di una sorta di gemellaggio con il Giffoni Film Festival. - (PRIMAPRESS)