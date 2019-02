Attesa a Napoli per l'arrivo di Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful

La locandina del film Dagli occhi dell'amore

C'è grande attesa a Napoli, tra i fans della soap opera Beautiful, per la prima nazionale, fissata per giovedì 11 aprile, del film "Dagli occhi dell'amore", diretto da Adelmo Togliani, con Maria Guerriero, Katherine Kelly Lang, Alex Belli e Andrea Montovoli, prodotto da Antonio Rubel e Maxafilm. Il film conta su una presenza di livello internazionale, la famosa Brooke Logan di Beautiful e alcuni tra i giovani attori più interessanti della scena nazionale come la Guerriero, Belli e Montovoli, volti affermati della scena cinematografica e televisiva. Alla prima partenopea sarà presente tutto il cast e tanti ospiti del mondo dello spettacolo.