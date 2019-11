Al Totò un altro weekend con i Ditelo Voi e "Il segreto della Violaciocca"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo lo straordinario successo delle prime repliche nuovo fine settimana al Teatro Totò con “I Ditelo Voi” ed il gettonatissimo spettacolo “Il segreto della Violaciocca”. In scena fino a domenica prossima nella storicizzata struttura di via Frediano Cavara a Foria diretta da Gaetano Liguori, il lavoro scritto e diretto dagli stessi “I Ditelo Voi” e Francesco Prisco, porterà in palcoscenico insieme all'irresistibile trio, anche gli attori Federica Totaro, Rita Corrado e Alfonso Capuano. In cartellone nei seguenti orari (feriali ore 21.00 -sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 e domenica ore 18.00) “Il segreto della Violaciocca" quale nuovo esilarante spettacolo de I Ditelo Voi si identifica con il genere della black comedy. Per il pubblico circa due ore tutte da ridere durante le quali non mancheranno di certo bugie, gelosie e colpi di scena. Gli stravaganti condòmini/inquilini di una fatiscente palazzina si troveranno, loro malgrado, ad affrontare insieme un segreto. Un segreto che diventerà per lo spettatore come un'ossessione; un segreto che ha il sapore dell'assurdo, del comico, del surreale nello stile proprio del noto trio partenopeo ma che in alcuni casi corrisponde al lato più oscuro della nostra società. - (PRIMAPRESS)