Al Teatro Ghione di Roma va in scena Ettore Bassi con L'Attimo Fuggente per la regia di Marco Iacomelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Teatro Ghione di Roma il regista Marco Iacomelli porta in scena un adattamento di uno dei film cult della storia cinematografica americana: L’Attimo Fuggente del produttore Tom Schulman a cui andò l’Oscar per la migliore sceneggiatura. La scena di Robin Williams, il professor Keating, che salendo sul banco del college dove insegnava letteratura, spinge i suoi studenti a seguire la propria strada. La prima della pièce del teatro capitolino, si svilupperà proprio sul complesso intreccio di amore, passioni, slanci ma che acquistano forma e dimensione quando a sostenerli è il libero pensiero per la vita. A trent’anni da debutto in pellicola, quell’inno alla forza dei sentimenti, resta uno dei racconti più intensi portati in scena. Ad interpretare il ruolo del professore Keating è Ettore Bassi che il grande pubblico ha conosciuto anche nella sua parentesi di “Ballando con le stelle” ma è nei film come “Per non dimenticarti” e Bakhita e nella lunga lista di interpretazioni nelle serie Tv dal Maresciallo Rocca a Un medico in Famiglia fino all’Isola di Pietro a rivelare la sua molteplicità di attore. - (PRIMAPRESS)