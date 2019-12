Al Sannazaro Massimo Dapporto è Giovanni Vivaldi, tragicomico protagonista de Un borghese piccolo piccolo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Venerdì 6 dicembre alle 21.00, con repliche fino a domenica 8, il teatro Sannazaro presenta Massimo Dapporto nello spettacolo Un borghese piccolo piccolo, tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami, adattato e diretto da Fabrizio Coniglio, con le musiche originali di Vincenzo Cerami. Sul palco con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino.

Una storia ancora attuale, in cui il protagonista non credendo nelle pari opportunità di emancipazione sociale ed economica nel nostro paese, insegue la agognata raccomandazione per assicurare un posto di lavoro al figlio. Una commedia amara, a tratti grottesca, che strappa risate, ma invita alla riflessione.

In principio fu lo straordinario romanzo di Vincenzo Cerami da cui è stato tratto poi il capolavoro cinematografico di Mario Monicelli. Il romanzo, che diverge dal film in alcuni snodi narrativi essenziali, è un ritratto di agghiacciante attualità. La peculiarità del romanzo è la tinta grottesca, che si cerca di ripercorrere con l’adattamento di Fabrizio Coniglio. La stessa con cui Cerami descrive le umili aspirazioni del protagonista Giovanni, ‘il borghese piccolo piccolo’. << Quella che metteremo in scena sarà infatti una tragicommedia che nella prima parte regalerà momenti di comicità a tratti esilarante.>> spiega il regista Fabrizio Coniglio <>

Le aspirazioni, il desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone, sembrano quasi connaturate nell'animo di ogni cittadino italiano.