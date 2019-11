Al regista Brian Welsh il premio speciale Hamilton Behind the Camera Award del Torino Film Festival

(PRIMAPRESS) - TORINO - Va al regista inglese Brian Welsh il premio speciale Hamilton Behind the Camera Award – Torino Film Festival 2019 per Beats, suo secondo lungometraggio cinematografico, una storia di coming of age travolgente e serrata, in cui la fuga di 2 adolescenti per partecipare a un rave diviene un atto politico nella Scozia degli anni 90. Il premio Hamilton Behind the Camera Award – Torino Film Festival 2019 sarà consegnato al regista Brian Welsh questa sera alle ore 22.00 al Cinema Massimo, Sala Cabiria. A seguire è prevista la proiezione del film. - (PRIMAPRESS)