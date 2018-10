A Videocittà le storie del cinema raccontate da 13 premi Oscar: da Rahman a Morricone e da Ferretti a Pascucci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cinema con tutte le sue sfaccettature si mette in mostra a Roma con Videocittà. La rassegna ideata da Francesco Rutelli (ANICA) e Tommaso Radaelli è stata presentata oggi nello spazio Guido Reni anche con la presenza del duo The Pills interprete di un nuovo linguaggio della comicità sul web. Videocittà si distribuirà in diverse location della città a partire dal 19 al 28 ottobre prossimo per far confrontare le professionalità che si muovono nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva ma anche, come ha sottolineato Rutelli nella sua presentazione, per dare a questa rassegna anche il significato di un Open Day per indirizzare i giovani sui nuovi “mestieri” del cinema.

Tra le novità annunciata nel corso della presentazione di Videocittà, c’è la presenza del compositore indiano, Allah Radha Rahman, vincitore di due premi Oscar per la miglior colonna sonora e miglior canzone del film The Millionaire nel 2008 mentre si confermano gli incontri con Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Ennio Morricone, Gianni Quaranta, Pierre Bismuth e Gabriella Pascucci portando alla kermesse romana ben 13 vincitori di Oscar.

Per i cinefili con la passione dei movie storici c’è la proiezione di due inediti appena restaurati: “Vedute”, un film di fine ‘800 dei Fratelli Lumiere con immagini girate nel Foro Romano e “Roma” di Federico Fellini (1972). - (PRIMAPRESS)