Ad aprile nelle sale il film "Dagli occhi dell'amore" con Kelly Lang e Maria Guerriero

Una foto dal set del film "Dagli occhi dell'amore"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà presentato in prima nazionale a Napoli giovedi 11 aprile, “Dagli occhi dell’amore”, il film diretto da Adelmo Togliani, con Maria Guerriero, Katherine Kelly Lang, Alex Belli e Andrea Montovoli. Il lungometraggio, girato interamente in Puglia, è prodotto da Antonio Rubel e Maxafilm. Il film conta su una presenza di livello internazionale, l'indimenticabile Brooke Logan di Beatiful e alcuni tra i giovani attori più interessanti della scena nazionale come la Guerriero, Belli e Montovoli, volti affermati della scena cinematografica e televisiva.

il film parte dalla storia di Denise, una avvenente e giovane ballerina, punta di diamante dello Star Club, il locale più esclusivo della città. Bella, ricca e famosa, ha una vita invidiabile, divisa fra il successo ottenuto dai suoi spettacoli ed un magnifico gruppo di amici che condividono con lei vicende personali e lavoro. Sono tutti dipendenti dello stesso locale, tanto uniti da definirsi una famiglia. Nella vita di Denise irrompe Daniel, un ricco e affascinante imprenditore. La storia non è ben vista dagli amici della ragazza, che notano eccessive distrazioni sul lavoro. Denise prova a difendere il suo amore e decide di mollare tutto e tutti, cambiando vita e andando via con Daniel. Ma un altro importante evento cambierà posizioni e ruoli… Alla prima partenopea sarà presente tutto il cast e tanti ospiti del mondo dello spettacolo. - (PRIMAPRESS)