A Luca Bigazzi il premio Campari Passion For Film alla Biennale del Cinema di Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Premio Campari Passion for Film alla 76ma edizione della Biennale di Venezia è andato al direttore della fotografia Luca Bigazzi che ha firmato le scene de La grande bellezza, Così ridevano e Pane e tulipani.

Il premio, istituito l’anno scorso alla 75. Mostra, è nato per valorizzare lo straordinario lavoro di chi è accanto ai registi contribuendo alla realizzazione di capolavori. Solo occasionalmente, direttori della fotografia, montatori, compositori, scenografi e costumisti vedono adeguatamente riconosciuto il loro apporto, spesso determinante ai fini della qualità del risultato finale. Passion for Film premia a turno una di queste figure (l’anno scorso il premio era stato attribuito al montatore statunitense Bob Murawski), non semplici artigiani ma artisti e co-autori delle opere a cui offrono il contributo del loro insostituibile talento.

La consegna del premio a Luca Bigazzi è avvenuto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, prima della proiezione Fuori Concorso, in prima mondiale, del suo nuovo lavoro, della serie The New Pope di Paolo Sorrentino (episodi 2 e 7) con Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, prodotta da Sky con Hbo, Canal+, realizzata da Wildside e distribuita nel mondo da Fremantle. - (PRIMAPRESS)