A Cannes torna Terrence Malick, il regista di una "Vita Nascosta" girata nelle valli dell'Alto Adige

CANNES - Terrence Malick, il regista-filosofo torna in concorso a Cannes con «A Hidden Life» (Una vita nascosta). Il film si ispira alla parabola di un obiettore austriaco durante la seconda guerra mondiale, Franz Jägerstätter (interpretato da August Diehl), Malick non rinuncia alle sue visioni «panteistiche» che esaltano la bellezza del creato più di quanto non raccontino la storia di Franz. La storia è ambientata in Austria (anche se molte delle scene sono state girate in Alto Adige) sul finire degli anni Trenta. Di sfondo il trionfo di Hitler che contrasta con le immagini solitarie del villaggio in cui vive Franz con la moglie Fani (Valerie Pachner) e la cui felicità familiare sembra nutrirsi proprio della bellezza dei prati e dei boschi, della maestosità delle montagne, dell'impeto dei fiumi e delle cascate.