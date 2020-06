Un docufilm racconterà i giorni del Covid attraverso le voci di molti protagonisti della guerra al virus e alle fake news

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’interrogativo che chiude il docufilm “Covid-19, il Virus della Paura” di un paziente intubato: “Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo” serve a rendere tutta la drammaticità dei giorni più intensi dell’emergenza della pandemia mostrandoci il volto fragile dell’uomo difronte ad un nemico subdolo ed invisibile. Su iniziativa di Consulcesi ed il sostegno di Intesa Sanpaolo, il film documentario firmato da Christian Marazziti, rilegge quei giorni smontando le fake news e le teorie antiscientifiche dando voce a chi dalla prima linea del cordone sanitario si è impegnato a frenare la corsa spasmodica del virus che ha seminato migliaia di vittime.

Il docufilm sarà disponibile dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per tutti i professionisti sanitari mentre una versione adattata al grande pubblico sarà prodotta per i principali festival cinematografici e le maggiori piattaforme di distribuzione on demand. - (PRIMAPRESS)