Un corto di Open Mind Film girato nei Quartieri Spagnoli sarà in concorso a Venezia per la Settimana della Critica

NAPOLI - Un corto realizzato nei Quartieri Spagnoli, dalla società di produzione napoletana OpenMind Film co la regia di Edgardo Pistone, arriva al prossimo Festival di Venezia con il corto "Le Mosche", in concorso alla Settimana della Critica.

Prodotto da Luca Zingone e Sergio Panariello in collaborazione con il maestro di strada Nicola Laieta e l’Associazione Quartieri Spagnoli Onlus, la Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio e l’Associazione Trerrote.

Una cooperazione è stata sviluppata nell’ambito del progetto finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali per l'Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Napoli.

Con la Settimana della Critica a Venezia, l’opera inizierà il suo viaggio in giro per il mondo con l’importante partecipazione di Zen Movie per la distribuzione internazionale e di Tiny Distribution per l’Italia.

Gli attori protagonisti scelti dai diversi laboratori, sono Roberto Navarra, Ciro Nacca, Luciano Gigante, Antonio Castaldo, Ferdinando Chiaiese, Fabiana Cimino, Brigida Navarra, Tiziana De Laurenzio, Patrizia Di Pinto, Carmine Sannino, Luciano Zannelli, Marco Fioretti. Sasà Striano che ha preso parte al film con un cameo.