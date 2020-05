Nuova diretta stasera alle 21 con il Teatro Troisi: tra gli ospiti Iodice, Schettino, Costa, Stella e Placido

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ancora un importante incontro sul web per il Teatro Troisi che questa sera, sabato 16 maggio alle ore 21.00 , in diretta live sulla sua pagina facebook, ospita un nuovo gruppo di personaggi e noti artisti. A discutere con il proprietario del Teatro Trosi, Pino Oliva, sulle varie problematiche dei teatri napoletani legate alla triste vicenda del Coronavirus, con la conduzione del direttore artistico del teatro Fabio Brescia, ci saranno, Fortuna Gatto della Feder Cral Italia, gli attori Peppe Iodice, Simone Schettino e Antonello Costa, la cantante Valentina Stella ed un ospite d'eccezione come Michele Placido. Un "Live Show" per affrontare, grazie allo spazio di via Leopardi, le tematiche legate al drammatico momento che sta vivendo il settore dello spettacolo e per valutare le possibili soluzioni per tutti gli artisti in difficoltà e per tutti i lavoratori del comparto al momento disoccupati. Al termine dell'incontro, per non perdere il sorriso, e, come dicono il patron Oliva ed il direttore artistico Brescia, per auspicare una veloce riapertura del sipario, ci sarà anche la messa in onda dello spettacolo di Simone Schettino “Ma ogni scarpa addeventa scarpone?” ( speriamo di no). - (PRIMAPRESS)