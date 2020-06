L'attore Giancarlo Giannini entra con la sua "stella" nella Walk of Fame di Los angeles

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Il Festival Filming Italy Los Angeles, promotore del più prestigioso riconoscimento del mondo del Cinema di Hollywood, comunica l’assegnazione della Walk Of Fame nella categoria Motion Pictures all’attore italiano, Giancarlo Giannini. La celebrazione della stella dorata, sistemata nella via resa famosa dalle più grandi star di Hollywood, avverrà durante la 60a edizione della Walk Of Fame nella città californiana. - (PRIMAPRESS)