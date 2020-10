L'apertura della Festa del Cinema di Roma tra cartoon della Pixar e il documentario su Francesco Totti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La 15esima Festa del cinema di Roma è pronta a partire. Si inizia giovedì 15 ottobre con l'ultimo film della Disney Pixar, 'Soul', che uscirà poi sulla piattaforma streaming Disney + il prossimo 25 dicembre. Tra gli appuntamenti più attesi per il grande pubblico, è il documentario su Francesco Totti in proiezione sabato 17 ottobre, mentre domenica 18 ci sarà un incontro col pubblico (numeri limitati) moderato dall'attore tifoso romanista Pierfrancesco Favino. Lunedì 19, alle ore 18, in programma la proiezione di "Era la più bella di tutti noi - Le molte vite di Veronica Lazar", di Leonardo Celi e Roberto Savoca. In questo docu-film biografico Alexandra Celi racconta i molteplici aspetti della vita di sua madre, Veronica Lazar, che è stata attrice di teatro e di cinema, ebrea esule dalla Transilvania, moglie di Adolfo Celi, organizzatrice culturale, psicologa professionista, donna fiera e rivoluzionaria, scomparsa nel 2014. Il film sarà visibile in replica il 18 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20 e il 20 ottobre al MAXXI alle ore 16. Sempre lunedì, alle ore 21, si terra' la proiezione di "Earthling: Terrestre", di Gianluca Cerasola, primo documentario cinematografico-spaziale che racconta, in esclusiva mondiale, la vita, lo spazio, l'arte e i record dell'astronauta Luca Parmitano. Un racconto scandito dalla voce di Maria Grazia Cucinotta e dalla presenza scenica di Giancarlo Giannini che sono i coprotagonisti di questo docu-film, insieme all'astronauta dei record. "Earthling: Terrestre" racconta l'uomo, il padre di famiglia, l'addestramento e la vita in orbita. Il film sara' visibile in replica il 21 ottobre al MAXXI alle ore 16 e il 23 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20. - (PRIMAPRESS)