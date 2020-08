L’apertura del Festival del Cinema di Venezia in diretta Rai nelle sale cinematografiche

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il prossimo 2 settembre sarà trasmessa in diretta nelle sale cinematografiche la cerimonia di apertura della 77ma Mostra del Cinema di Venezia. L'iniziativa è stata decisa grazie alla collaborazione di Anec e Rai per "un gesto di concreta solidarietà all'industria del cinema, così duramente colpita dalla crisi per il coronavirus", ha dichiarato il direttore della Mostra, Barbera. Nelle sale aderenti all'iniziativa,in contemporanea con la presentazione a Venezia, sarà proiettato il film di apertura di Luchetti, "Lacci", fuori concorso. - (PRIMAPRESS)