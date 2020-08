Il Festival del Teatro Urbano nella città e all'Isola Farnese di Roma fino al 31 agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino al 29 agosto a Isola Farnese di Roma si inaugura ScenArte. 26° Festival Internazionale del Teatro Urbano, ideato e diretto da Emilio Genazzini, a cura della compagnia Abraxa Teatro. La commistione tra arte teatrale e territorio cittadino si tramuterà nell’arco della manifestazione in un programma di iniziative in diversi luoghi della città: dalla cornice suggestiva del Giardino degli Aranci dove prenderà vita un calendario di spettacoli di alcune delle compagnie più rappresentative della scena teatrale contemporanea (27 – 29 agosto); alla stessa Isola Farnese, che oltre a Cesano, ospiterà i progetti Sguardi dalla Capitale. Performance, Racconti e Immagini dai quindici municipi di Roma, composto da brevi performance che osservano e raccontano i territori e Racconti Romani Urbani, esperienze narrative itineranti per raccogliere suggestioni da quei territori e tradurle sotto forma di brevi racconti da presentare il 31 agosto alla Biblioteca Galline Bianche. - (PRIMAPRESS)