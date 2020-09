Il corto "Le Mosche", Miglior Regia al Festival di Venezia, in proiezione alla Fondazione Foqus

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il cortometraggio "Le Mosche", diretto da Edgardo Pistone e prodotto dalla Società Open Mind Film di Luca Zingone e Sergio Panariello, vincitore del premio per la Miglior Regia alla Settimana Internazionale della Critica nell'ambito della 77^ Mostra del Cinema di Venezia, sarà proiettato a Napoli il prossimo 1° Ottobre presso la Fondazione Foqus.

Durante l'evento interverranno il regista, i produttori, gli attori protagonisti, i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso il progetto. Dopo la proiezione del corto, prodotto con il contributo del Comune di Napoli, interverrà anche il Sindaco Luigi De Magistris.

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo con i nominativi, i recapiti telefonici e le mail di ogni partecipante per la normativa anti covid.