Claudio Prima e Marcelo Bulgarelli portano in scena le avventure della giovane albanese Nina tra danza e storia

(PRIMAPRESS) - CORIGLIANO D’OTRANTO (LECCE) - Venerdì 18 settembre il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita - con il sostegno di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese nella "Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” - l'anteprima assoluta di Nina Balla, un racconto per voce e quartetto dell'organettista, compositore e cantante Claudio Prima affiancato dal progetto Seme (Vera Longo, Marco Schiavone e Vito De Lorenzi) diretto dal regista e attore brasiliano Marcelo Bulgarelli. Lo spettacolo, con musiche e testi inediti di Claudio Prima e la regia di Marcelo Bulgarelli, racconta le avventure di Nina, ragazza di origine albanese cresciuta in Italia, con una storia personale che la lega ancestralmente con la sua terra d’origine e con la danza, una storia che è impressa nel suo nome e la spingerà a cambiare il suo destino. Una storia moderna, eppure senza tempo, che intreccia le sue pieghe più intime con le musiche originali che la sostengono e le fanno da cornice, in uno spettacolo appassionante che trascina e commuove. Una storia che appartiene archetipicamente a tutte le donne del Sud, fiere e sinuose, come il mare che le accomuna. - (PRIMAPRESS)