Cinema: Nastri d'Argento dedicati al maestro Morricone. Premiati "Favolacce" e "Pinocchio"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non poteva che essere dedicata a Ennio Morricone, la serata di premiazione della 74/ma edizione dei Nastri d'Argento 2020 che si terrà questa sera. Il miglior film nominato dalla giuria è "Favolacce" di Damiano e Fabio D'Innocenzo (già premiato a Berlino per la sceneggiatura), mentre "Pinocchio" di Matteo Garrone ottiene la regia insieme ad attore non protagonista (Roberto Benigni), scenografia, montaggio, sonoro e costumi a pari merito con "Favolacce". La favola di Collodi rivisitata da Garrone ottiene 6 Nastri, 5 "Favolacce":film, produttore, sceneggiatura,fotografia e costumi. - (PRIMAPRESS)