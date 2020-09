Cinema di Venezia: un premio dell’Enit al film che racconta le bellezze d’Italia attraverso il viaggio

(PRIMAPRESS) -Enit, Agenzia Nazionale del Turismo calca il red carpet dellaereditando il premio “Sorriso diverso Venezia Award” dall’organizzazione del Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera, l’Università cerca lavoro e la TSN. Il premio collaterale di Critica Sociale Sociale “” si svolgerà venerdì 11 settembre, alle ore 16 presso, nello, consegnerà il premio “” al film che meglio valorizzi l’immagine della bellezza dell’Italia nel mondo per il rilancio del turismo italiano. La giuria dell’edizione speciale del premiosarà composta dal direttivo dell’Italian Film Commission, presieduta da- Presidente dell’Italian Film Commission e direttore di Roma Lazio Film Commission, con- Vice Presidente Italian Film Commission e direttore Torino Piemonte Film Commission e– Vice Presidente Italian Film Commission e direttore Trentino Film Commission. Il Premio verrà consegnato daSono 7 le opere in lizza per il premio che contengono immagini suggestive dell'Italia: “” di Emma Dante; “” di Claudio Noce; “” di Giuseppe Pedersoli; “” di Andrea Segre; “” di Luca Guadagnino; “” di Daniele Lucchetti; “” di Stefano Mordini."I luoghi legati al cinema sono portatori di esperienze memorabili che invogliano alla scoperta dei territori. I film sono uno stimolo alla valorizzazione delle location, valorizzazione che non è così automatica ma occorre predisporre strategie e spazi per l'accoglienza e una spinta a maturare interesse crescente per luoghi anche meno noti visti da angolazioni e punti di vista differenti"Per il Premio Sorriso Diverso Venezia Award, ci sarà una giuria di esperti del mondo del cinema composta da(Presidente di Giuria),(vice Presidente di Giuria),che decreteranno il “Miglior Film Italiano” e il “Miglior Film Straniero" Il premio sarà consegnato dache riceverà il “Testimonial del Sorriso Diverso” per la valorizzazione del ruolo delle donne artiste e imprenditrici e per il progetto “Boom”, dedicato a tutte le donne “stellari”. Scritto insieme a Giacomo Eva, si propone di far ballare nelle calde sere d’estate tutte le generazioni ma… mantenendo le distanze. “Boom” è stato arrangiato da Matteo Caretto presso lo Scene Music Studio, missato e masterizzato da Giampaolo Pasquile. Ha raggiunto oltre le 600.000 visualizzazioni su Youtube, ed ha ottenuto oltre 100.000 riproduzioni su Spotify, venendo inserito in oltre 2.300 playlist. Il brano è stato pubblicato dall’etichetta Joseba Publishing e prodotto da Gianni Testa che dichiara: “Grazie per l’opportunità incredibile che ci avete regalato con questo premio. Essere a Venezia con voi è un grande traguardo per la nostra giovane etichetta”.Presentepresidente de La Biennale di VeneziaIl Sorriso diverso Venezia Award, si inserisce nell’ambito della “mission” del cinema di interesse sociale che valorizza le diversità e protegge le fragilità delle persone, promosso in Italia da L’con il sostegno di MIBACT, MIUR, Regione Lazio, Istituto Cine-TV Rossellini Roma Lazio Film Commission – che vede in prima linea il Presidente, il Direttore artistico, il produttore esecutivoe la presidente dell’Associazione UCL: il Premio collaterale di Venezia da anni si occupa di utilizzare lo strumento cinema come valorizzatore di tematiche sociali, portando all’attenzione del pubblico prodotti cinematografici interessanti con messaggi di vita vera che forniscano grandi momenti di riflessione, speranza, rispetto e capacità di ascolto - (PRIMAPRESS)