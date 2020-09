Biennale di Venezia: oggi in concorso Miss Marx la storia di Eleanor, figlia brillante del filosofo

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Nelle sale arriva in concorso alla 77ma edizione del Festival del Cinema di Venezia la storia di Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

La storia di Eleanor, per la regia di Susanna Nicchiarelli è prodotto da Rai Cinema esplora temi incredibilmente contemporanei in un contesto d'epoca. "Ho ritenuto necessario capovolgere i clichés del dramma in costume - ha detto Nicchiarelli - Ho cercato di sovvertire l'immagine dell'eroina vittoriana e sostituirla con quella emblematica e moderna di una donna che combatte sul fronte personale e pubblico".