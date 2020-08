A Lonato del Garda, il Circo Zoè porta in scena Naufragata: suoni, vele e speranze che si consumano nel Mediterraneo

(PRIMAPRESS) - LONATO DEL GARDA (BRESCIA) - Il Circo Zoé, il collettivo formato da artisti di circo, musicisti, tecnici, costruttori, amministratori, sarti, amici, famiglie, amori, figli, filosofi, rivoluzionari, pirati, con la necessità comune di costruire un’avventura nomade portatrice di un sapere artigianale, manuale e concreto e poetico, ma con lo sguardo sempre rivolto oltre l’orizzonte, mette in scena, dal 21 al 23 agosto, Naufragata. E’ uno spettacolo di circo d’autore originale, che mette in scena un viaggio nel Mediterraneo con la necessità di raccontare l'impossibilità di arrivare. Tenendo conto delle limitazioni dettate dai protocolli sanitari di settore e per rispettare al massimo le normative di distanziamento, Naufragata sarà allestito in una tribuna all’aperto, con una capienza massima di 200 persone. La prenotazione è obbligatoria, con i posti assegnati. - (PRIMAPRESS)