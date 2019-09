ZTE condivide i suoi insight durante il terzo workshop interregionale dell'UIT in preparazione della WRC-19

(PRIMAPRESS) - Shenzhen, Cina - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi che l'esperto di spettro di ZTE Zhou Dong ha condiviso le sue idee al terzo workshop interregionale ITU in preparazione della WRC-19 come relatore in rappresentanza della regione Asia-Pacifico. Questo workshop si è tenuto presso l’ International Conference Center di Ginevra, in Svizzera, coinvolgendo oltre 350 rappresentanti di sei Paesi del mondo. Si tratta dell'ultimo workshop interregionale prima della World Radio Communication Conference 2019.



Per conto dell'Asia-Pacific Telecommunity (APT), Zhou Dong ha partecipato alla tavola rotonda sulle questioni relative alla stazione di piattaforma ad alta quota (HAPS - High-attitude Platform Station). Ha analizzato la situazione degli HAPS e valutato le prospettive nella regione Asia-Pacifico.



Come importante trend di sviluppo della comunicazione wireless, gli HAPS sono stati al centro dell'attenzione dei team di ricerca dell'UIT e delle organizzazioni regionali. Sono anche uno dei punti chiave dell'agenda del World Radio Communication Conference 2019.



Durante il workshop, Zhou Dong ha approfondito anche altri possibli argomenti chiave della WRC-19 e potenziali ordini del giorno,sia con i principali enti normativi globali, che con le organizzazioni industriali ed i rappresentanti degli operatori.



Inoltre, in occasione dell'ultima riunione dell’Asia – Pacific Telecommunity tenutasi in agosto in vista della WRC-19, Zhou Dong è stato nominato coordinatore HAPS in rappresentanza della regione Asia-Pacifico, alla World Radio Communication Conference 2019.



Oltre che noto esperto nel campo della regolamentazione dello spettro e delle radio, Zhou Dong è stato in prima linea nella ricerca sullo spettro e nelle attività industriali e di standardizzazione. Attualmente è Senior Expert nel team di consulenza per la pianificazione delle radiofrequenze del Telecommunications Science and Technology Committee in Ministry of Industry and Information Technology of China, e vicepresidente del Wireless Communication Technology Committee in China Communications Standards Association.



La World Radio Communication Conference 2019 si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 28 ottobre al 22 novembre 2019. Gli esperti ZTE continueranno a svolgere un ruolo chiave condividendo i loro insight durante la conferenza. - (PRIMAPRESS)