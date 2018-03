Turismo: Daniel Barr alla guida di Villa del Quar, la storica villa patrizia nel cuore della Valpolicella

(PRIMAPRESS) - VERONA - Daniel N. Barr è il nuovo direttore di Villa del Quar, la storica villa patrizia di proprietà dell’architetto Leopoldo Montresor immersa nei vigneti della Valpolicella. Barr approda al piccolo gioiello del veronese dopo l’esperienza iniziata all’OMNI Berkshire Place nel 1980 a New York per poi proseguire nella catena dei CIGA Hotels e successivamente all’Hotel Eden di Roma per poi proseguire all’Hotel Capo d’Africa, Visconti Palace Hotel, l’Hotel dei Mellini fino al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.

Villa del Quar dispone di 25 tra camere doppie e suites, i cui arredi sono una continua citazione del neoclassicismo delle architetture esterne e un richiamo allo stile Impero. Il palazzo padronale risale al XVI secolo, come attestato dalla data del 1539 posta su un fregio, mentre un altro corpo di fabbrica è stato ampliato e rimodernato nel Settecento. Punto di forza è il ristorante Arquade, che spazia con la vista sui vigneti.