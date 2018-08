Toninelli (Trasporti), azzera il CdA di Fs con un post su Facebook: inizia "la cura del ferro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La comunicazione dell’azzeramento del CdA di Ferrovie dello Stato arriva più veloce con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. “Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di FS per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la "cura del ferro" ha un ruolo fondamentale”. Scrive così il ministro con l’obiettivo non celato di operare un giro di vite nella gestione dell'azienda, a lungo monopolitista nel settore dei trasporti. E con questa mossa del governo, dove anche l’Ad Renato Mazzoncini finirebbe il suo mandato, non è ancora chiara la posizione circa la fusione tra Fs ed Anas considerata anch’essa una mossa sbagliata soprattutto perchè le perdite di Anas potrebbero penalizzare gli investimenti che invece l’azienda di trasporti su ferro dovrebbe dedicare alle reti regionali. - (PRIMAPRESS)