TLC: firmato protocollo d'intesa ZTE Italia e Regione Abruzzo per Smart city e progetti ICT. Decolla il 5G

(PRIMAPRESS) - ROMA - Smart City e ICT, decolla il 5G in Abruzzo. Questa mattina il Vice Presidente Giovanni Lolli e il Ceo e Presidente Europa Occidentale, Hu Kun, hanno siglato la partnership che dà il via sul territorio ad una vasta serie di attività tecnologiche altamente innovative. Il Protocollo si concentrerà in particolar modo sull’implementazione dei progetti 5G, la realizzazione delle Smart City a livello regionale e piano di sviluppo ICT. Verranno inoltre attuati programmi congiunti finalizzati all’organizzazione di attività volte a diffondere al meglio ricerca e innovazione. Una partnership importante, quella tra ZTE e la Regione, con l’obiettivo di fare del territorio abruzzese un’area high-tech, che potrà estendersi anche ad un più vasto livello interregionale (con le Amministrazioni confinanti). L’accordo istituisce, entro e non oltre il 30 settembre 2018, un centro di controllo congiunto con l'obiettivo di dare attuazione al presente Protocollo, verificando eventuali forme di finanziamento o co-finanziamento per progetti scientifici di comune interesse, che abbiano ricadute occupazionali. Entro il 30 novembre 2018 verrà redatto il Progetto Operativo, che regolerà nel dettaglio le prestazioni delle Parti per lo sviluppo dei progetti che saranno messi in campo. Al fine di dare attuazione al Protocollo, verrà istituito un Centro di Controllo congiunto per verificare eventuali forme di finanziamento e co-finanziamento per progetti scientifici di comune interesse, che abbiano ricadute occupazionali. - (PRIMAPRESS)