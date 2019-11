Tavolo FCA-RCF sulle vetture Ibride dopo il via libera del Mise

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la firma dei giorni scorsi del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, del decreto che autorizza la sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo tra il MiSE e le Regioni Basilicata e Piemonte, Invitalia e le società FCA Melfi S.r.l., FCA Italy S.p.A. e CRF S.c.p.A., il provvedimento ora passa al tavolo di coordinamento dei firmatari.

L’obiettivo è quello di supportare la competitività del sistema produttivo dei territori interessati attraverso un programma di investimenti produttivi innovativi e in ricerca e sviluppo per complessivi 136,6 milioni di euro da realizzare negli stabilimenti di Melfi (PZ), Orbassano (TO) e Torino (il Mirafiori Technical Center) entro il 2022. Di questi, il MiSE mette a disposizione circa 27 milioni di euro di agevolazioni per l’acquisto di macchinari ed impianti coerenti al Piano Impresa 4.0.

Nello specifico è stato autorizzato il finanziamento dei seguenti progetti innovativi da parte di FCA e da CRF: 98,7 milioni di euro di investimenti per l’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Melfi, attraverso la messa in produzione di un nuovo veicolo: la Jeep Compass nella versione ibrida (motore termico-elettrico PHEV- Plug-in Hybrid Electric Vehicle). La produzione di questo modello nella versione ibrida consentirà di incrementare i modelli elettrici prodotti a Melfi in un’ottica di efficientamento produttivo e di economie di scala; 37,9 milioni di euro di investimenti per il progetto di ricerca e sviluppo denominato “RICARICA – Soluzioni sostenibili ad elevata modulaRItà e Configurabilità per veicoli mass mARket a propulsione puro elettrICA”, che si pone come obiettivo lo sviluppo di motori per veicoli a propulsione elettrica pura, consentendo di coniugare l’attenzione agli obiettivi di impatto ambientale (riduzione delle emissioni CO2 e consumi energetici) con la necessità di offrire al mercato prodotti a prezzi accessibili con prestazioni ottimizzate, in termini di affidabilità e sicurezza. Il progetto verrà realizzato negli stabilimenti di FCA Italy e CRF di Melfi (PZ), Orbassano (TO) e Torino (il Mirafiori Technical Center).

Gli investimenti previsti dall'Accordo di sviluppo avranno inoltre un importante impatto occupazionale che permetterà, da un lato il graduale reintegro del personale temporaneamente in esubero (3.458 lavoratori), per il quale si fa oggi ricorso al contratto di solidarietà, dall'altro l'incremento di 100 unità del numero di addetti occupati presso lo stabilimento di Melfi.