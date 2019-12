Taranto: accordo per una revisione del contratto del polo siderurgico tra Commissari e Arcelor Mittal

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Commissari straordinari dell'ex Ilva e Arcelor Mittal hanno raggiunto l'intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l'operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico tarantino. L'accordo indica le basi per le negoziazioni che puntano a raggiungere un accordo vincolante, dice uno dei legali di ArcelorMittal. L'intesa di base consente di guadagnare tempo, così come la richiesta di proroga che le parti presentano in un udienza oggi a Milano. - (PRIMAPRESS)