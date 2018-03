Stella McCartney si riprende il 50% delle quote che erano in mano al brand del lusso Kering

(PRIMAPRESS) - MILANO - Kering lascia Stella McCartney. Il colosso parigino del lusso Kering divorzia dalla stilist inglese, Stella McCartney. Una separazione consensuale annunciata con una nota dei due marchi. In pratica la McCartney si riprenderà il 50% che era nelle mani del gruppo francese. La designer, di fatto, assume il controllo del 100% del suo brand. “È il momento giusto per acquisire il pieno controllo della società che porta il mio nome. Questa opportunità rappresenta una decisione cruciale per me – ha dichiarato Stella McCartney nella nota -. Sono estremamente grata a François-Henri Pinault, alla sua famiglia e a tutto il gruppo Kering per quello che abbiamo costruito insieme nel corso degli ultimi 17 anni. Ora guardo al prossimo capitolo della mia vita e a quello che questo brand e il nostro team potranno fare in futuro”.

SLa collaborazione tra la griffe e Kering continuerà nel tempo, si legge nel comunicato ufficiale, per garantire una “transizione graduale”, minimizzare le possibili problematiche e mantenere la posizione conquistata sul mercato. Stella McCartney resterà, inoltre, board member della Kering Foundation, realtà nata per fermare la violenza sulle donne e migliorarne le condizioni di vita. I due ex partner continueranno anche a collaborare sul tema della moda sostenibile.Kering non rende noti i dati di bilancio delle controllate ‘minori’, ma nel 2015 fonti di mercato stimavano, per Stella McCartney, un giro d’affari tra i 150 e i 200 milioni di dollari (tra i 120 e i 160 milioni di euro). “Il valore retail annuale della fashion house – spiega Business Of Fashion – è tuttavia più alto, considerate le collaborazioni con Procter & Gamble per il beauty (incluso il business delle fragranze), con Adidas per l’activewear e con Bendon per la lingerie”. Il debutto più recente di Stella McCartney è quello nel menswear, sul mercato dal 2016. - (PRIMAPRESS)