Rolex sarà Official Timekeeper del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena a Roma

Gian Riccardo Marini Ceo Rolex

(PRIMAPRESS) - ROMA - Partnership di Rolex con il Concorso Ippico Internazionale di Roma-Piazza di Siena.Lo storico evento romano entra a far parte del calendario dei prestigiosi eventi sportivi della maison svizzera.

A Piazza di Siena sarà Official Timekeeper del concorso e Title Sponsor del Gran Premio Roma in programma domenica 27 maggio con un montepremi di 350 mila euro.

“Siamo onorati di essere partner del prestigioso Concorso Ippico di Piazza di Siena a Roma che si aggiunge alle altre manifestazioni equestri internazionali che Rolex sostiene con impegno da oltre 60 anni – ha dichiarato Gian Riccardo Marini, Presidente di Rolex Italia, nel comunicato diramato dalla casa orologiera svizzera - questa partnership si sposa perfettamente con la filosofia di Rolex, esprimendo la nostra volontà di sostenere eventi di assoluta eccellenza”. - (PRIMAPRESS)