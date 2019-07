Rapporto Unirima: il riciclo della carta è virtuoso con l'88% di rifiuti trattati ma il mercato crolla nel primo semestre 2019

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Rapporto Unirima 2019, presentato questa mattina al Centro Congressi Conte di Cavour a Roma, fa una radiografia della filiera della raccolta differenziata di carta e cartone che fa emergere una contraddizione paradossale: da una parte il documento indica una percentuale di riciclo pari all’88% con un dato del +2,3% rispetto allo scorso anno e dall’altra c’è un crollo evidente del mercato. “Le ragioni -come ha spiegato il presidente di Unirima, Giuliano Tarallo - sono diverse: dalla guerra dei prezzi provocata da Cina e USA alla carenza di impiantistica per il trattamento di rifiuti recuperabili che ha determinato un costo rilevante per le imprese che devono smaltire a costi esorbitanti. È questo - aggiunge Tarallo - fa fallire l’obiettivo di reale economia circolare”. - (PRIMAPRESS)