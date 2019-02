Presentato CosmoBike a Fiera di Verona. Due padiglioni di novità dal 16 al 17 febbraio

(PRIMAPRESS) - VERONA - Presentata alla Fiera di Verona, la rassegna Cosmobike dedicata al mondo della bicicletta. Si concentra in due giorni l’appuntamento che il 16 e 17 febbraio fa il punto su uno dei settori più vivaci della mobilità “green”.

Alle anteprime della stagione 2019 dei cicli si affiancheranno le novità degli accessori e dell’abbigliamento. Sono 180 i marchi che occuperanno la superficie dei due padiglioni fieristici oltre le aree coperte per testare su pista parabolica le ultime novità in fatto di mountain e trial bike. Molta attenzione ai ciclisti di domani che nell’area Riders of the Future Bike Park possono provare in sicurezza il battesimo del sellino, a partire dai 18 mesi d’età e fino ai 5 anni.

A Cosmobike Show si conferma forte il focus sulle tematiche legate al futuro della mobilità sostenibile. Al primo posto ci sono le bici elettriche a cui la manifestazione riserva una premiere con le migliori e-bike in commercio e la distribuzione gratuita di un catalogo ed un manuale informativo realizzati in collaborazione con il portale BiciLive. L’Italia del turismo in bicicletta sarà premiata con il Green Road Award promosso dal portale Viaggi in Bici.

Da segnalare l’impegno sociale di Veronafiere che ha scelto di sostenere attraverso Cosmobike Show la Fondazione Città della Speranza, per favorire la ricerca scientifica sulle malattie pediatriche e onco-ematologiche. - (PRIMAPRESS)