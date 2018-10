Perché il fax è ancora utilizzato dalle aziende di tutto il mondo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sono strumenti capaci di sopravvivere al trascorrere del tempo ed a rendersi sempre più indispensabili nonostante le nuove tecnologie. Uno di questi è senza dubbio il fax che, da anni ormai, è uno degli strumenti più utilizzati per inviare e ricevere qualsiasi tipo di comunicazione. La sua storia parte da lontano, dal 1843, grazie all’invenzione di Alexander Bain. Da quel momento il fax si è diffuso in maniera rapida ed è arrivato fino ai giorni nostri, cambiando però pelle. Con l’avvento di internet, infatti, il fax sembrava destinato ad andare in pensione. Ma così non è stato, visto che ha subito una profonda trasformazione che passa dalle ingombranti macchine da ufficio per l’invio e la ricezione al fax virtuale che consente di convertire una trasmissione fax in un file digitale che può essere ricevuto sia dagli apparecchi tradizionali che da altri fax virtuali. Questo ha concesso al fax di vivere una seconda giovinezza in quanto, secondo uno studio, ogni anno vengono inviati oltre 16 miliardi di fax. I motivi di tale successo sono molteplici. Il primo riguarda la validità legale che ha il fax. Un documento trasmesso a mezzo fax viene ritenuto prova documentaria ufficiale a tutti gli effetti, a differenza delle email, che assumono validità legale solo se collegate a una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il fax online, poi, offre grande velocità e semplicità di trasmissione e permette di gestire tutti i documenti attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico come il pc o lo smartphone . Il fax online, inoltre, ha eliminato gli sprechi legati all’utilizzo della carta, del toner e della corrente elettrica per far funzionare il supporto fisico del fax. Senza considerare il costo da sostenere per la linea telefonica dedicata. Oggi tutto si muove velocemente sul web, senza il bisogno di acquistare alcun supporto fisico. Il fax online è molto utilizzato dai professionisti di ogni settore in quanto garantisce l’accesso a informazioni e comunicazioni importanti anche quando si è fuori dall’ufficio. Il prefisso telefonico è a scelta dell’utente, che può così utilizzare il numero fax assegnato dal servizio scelto sia per le comunicazioni con i propri clienti che con qualsiasi altro genere di ente. Altro grande vantaggio del fax online riguarda la possibilità di visualizzare i fax in entrata direttamente nella propria casella email e inviare documenti grazie al servizio di invio fax integrato. Il servizio è utilizzabile sia tramite computer che via smartphone o tablet, per garantire la massima portabilità e il massimo comfort. I costi del fax online sono, poi, molto più bassi rispetto al fax tradizionale. La spesa si aggira intorno ai 15 euro al mese per usufruire di un servizio semplicemente indispensabile per qualsiasi genere di attività e per qualsiasi professionista che abbia bisogno di gestire i propri documenti in qualsiasi momento della giornata. - (PRIMAPRESS)