Nuovo quartier generale per il Gruppo Campari nella Grande Mela

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Inaugurato nel Grace Building della Grande Mela il nuovo quartier generale del Gruppo Campari Usa. Alla cerimonia erano presenti l’Ambasciatore italiano, Armando Varricchio, il presidente del Gruppo, Luca Garavoglia, l’amministratore delegato, Bob Kunze-Concewitz e il Managing director Nord America, Jean Jaques Dubau.

Campari sin dal 1860 - come ha sottolineato l’ambasciatore Verricchio - ha esportato lo stile italiano ma anche un modello di skussesso della creatività tricolore. “inoltre - ha commentato ancora il diplomatico italiano - il settore degli spirits si conferma in piena crescita grazie alla sua capacità di unire tradizione ed innovazione”. - (PRIMAPRESS)