Manley (FCA): "Confermati i piani fino al 2022" e il pensiero va a Marchionne

(PRIMAPRESS) - TORINO - Mike Manley debutta nei panni di Ceo del Gruppo FCA nella riunione con gli investitori. La prima uscita pubblica del dopo Marchionne a cui è stato dedicato un minuto di silenzio.

“I nostri volumi di joint venture sono scesi in questo periodo. La Cina è una priorità per me, nelle prossime settimane, siamo a conoscenza dei problemi che dobbiamo affrontare e dei passi per migliorare nella seconda parte dell’anno, ma in base ai numeri del primo semestre abbiamo cambiato la nostra forward guidance per il 2018″. Così il neo Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley al suo debutto al davanti agli analisti finanziari dopo aver preso il posto di Sergio Marchionne morto oggi a Zurigo. “Marchionne – ha sottolineato Manley – aveva anticipato che sarebbe stato un trimestre difficile ed è stato così”.

“Sergio era un uomo speciale“. Con queste parole Manley ha aperto la conference call chiedendo un minuto di silenzio prima di presentare i conti del secondo trimestre 2018 del gruppo automobilistico. “E’ un momento molto triste e difficile. Una notizia straziante. Era un uomo unico e ci mancherà” – ha aggiunto il top manager – che ha rivolto le condoglianze alla famiglia di Sergio Marchionne. - (PRIMAPRESS)